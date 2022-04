Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

L'île est sous le soleil ce jeudi 28 avril 2022. Matante Rosina pense à mettre sa capeline. Soley i tape tro for ! Dans la journée, quelques nuages vont s'inviter dans le ciel du nord et de l'est. Quelques petites pluies peuvent faire leur apparition dans l'après-midi dans les hauts du sud. Les côtes restent bien ensoleillées. L'ouest n'est pas épargné par l'arrivée des nuages. Les températures vont atteindre au maximum 31°C. (Photo rb/Imaz Press)

