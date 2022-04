Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'emploi à domicile "participe au dynamisme économique du territoire et au lien social entre ses habitants" rappelle la ville de Petite Ile. Près de 11% des ménages de La Réunion recourent à l'emploi à domicile et plus de 6% des salariés travaillent dans ce secteur. Dans ce cadre, la commune, via France services de Piton des Goyaves et via aussi son centre communal d'action sociale, veut développer les actions en faveur de l'emploi à domicile sur le territoire. Le vendredi 22 avril 2022, une convention a été signée avec la Fédération des particuliers employeurs, pour un partenariat de trois ans. (Photos : ville de Petite Ile)

