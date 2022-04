BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 29 avril 2022 :



- A La Réunion, l'autosuffisance alimentaire n'est (vraiment) pas pour demain

- Guerre en Ukraine : l'ONU dit "préparer" une tentative d'évacuation de Marioupol

- La Réunion, terre d'accueil sportive et culturelle

- Saint-Denis : bientôt le retour du 10km nocturne

- La pa Météo France i di, sé zot i di -

A La Réunion, l'autosuffisance alimentaire n'est (vraiment) pas pour demain

Alors que la guerre en Ukraine a une nouvelle fois mis en exergue la dépendance de La Réunion face à l'importation, la question de l'autosuffisance alimentaire est sur toutes les lèvres. Si l'île est déjà autosuffisante pour de nombreux fruits et légumes, certains produits utilisés au quotidien par les Réunionnais.es proviennent largement de l'importation. Dans un contexte de désordre du commerce international, impactant directement l'importation sur l'île, développer la production de certains produits et une nécessité, en attendant une très hypothétique autosuffisance alimentaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Guerre en Ukraine : l'ONU dit "préparer" une tentative d'évacuation de Marioupol

64ème jour de guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne s'attend à "des semaines extrêmement difficiles" face à la mise en garde de Vladimir Poutine qui prévient que contre toute intervention extérieure dans le conflit en Ukraine, rencontrerait une riposte "rapide et foudroyante". Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, de son côté, est actuellement en Ukraine et appelle Moscou à coopérer avec la CPI sur de possibles crimes de guerre.

Championnat de France de raid : La Réunion, terre d'accueil sportive et culturelle

Du 4 au 6 mai 2022, La Réunion accueille le championnat de France de raid de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS). Une première pour l'académie de l'île qui recevra pour l'occasion 384 collégiens et adultes accompagnants en provenance de 26 académies de France. L'objectif de cette compétition : proposer des épreuves sportives de haut niveau qui permettront aux participants de découvrir les paysages et la biodiversité de l'île

Saint-Denis : bientôt le retour du 10 km nocturne

Le club d'athlétisme club de l'Entente du nord, en collaboration avec la ville de Saint Denis, organise le samedi 14 mai 2022 à 20h la 10ème édition du 10km nocturne de Saint-Denis. Une manifestation sportive qui se veut festive pour les participants avec une course individuelle et un parcours identique à la précédente édition, indiquent les organisateurs. Cette année, deux Mauriciens, un homme et une femme, seront invités. Nous publions ici le communiqué du club d'athlétisme de l'Entente du nord

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans le nord, soleil ailleurs

Matante Rosina voit beaucoup de nuages et même de la pluie sur la moitié nord de l'ile pour ce vendredi 29 avril 2022. Sur les autres régions de l'île, le soleil est au rendez-vous.

Dans l'après-midi, les nuages s'étalent dans les hauts sauf sur les plus hauts sommets qui bénéficient d'un beau ciel bleu. Les températures sont supérieures à la normale. Le thermomètre devrait atteindre 30 degrés à Saint-Pierre.