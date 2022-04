Selon l'Observatoire Réunionnais de l'Habitat Indigne, près de 18.000 bâtiments sont recensés comme insalubres à La Réunion. Face à ce constat, La Fondation Abbé Pierre et EDF ont renouvelé, pour les deux prochaines années, leur partenariat avec pour ambition de réhabiliter une centaine de logements indignes en intégrant les enjeux de rénovation énergétique. Mise aux normes, isolation, ventilation, eau chaude solaire, chacun doit pouvoir vivre dans un logement décent. Nous publions ici le communiqué d'EDF (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Initié en 2012, ce partenariat avait pour objectif de soutenir les travaux d’isolation thermique des logements réhabilités par La Fondation Abbé Pierre. Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin que l’isolation et permettre d’équiper les ménages de solutions plus économes en énergie. Nathalie Damour, Cheffe du Service Efficacité Energétique d’EDF et Matthieu HOARAU, Directeur Ile de La Réunion et Océan Indien de La Fondation Abbé Pierre.

Les travaux en toiture sont indispensables dans la réhabilitation des logements indignes. Un toit étanche et isolé permet aux occupants d’un logement d’être en sécurité et de gagner en confort thermique et acoustique. " Nous finançons l’isolation des toitures en mettant à disposition de La Fondation Abbé Pierre notre réseau de partenaires installateurs. " précise Nathalie DAMOUR Cheffe du service Efficacité Energétique d’EDF.

Viennent ensuite des équipements économes en énergie comme le chauffe-eau solaire, financé à 100% (hors TVA) par La Région Réunion et EDF via le dispositif Eco Solidaire, et les brasseurs d’air, financés par le dispositif Agir Plus d’EDF.

Au-delà du financement de solutions d’économies d’énergie, EDF met également à disposition de la Fondation Abbé Pierre Le PASS : Portail d’Accès Services Solidarité. Ce site internet permet aux acteurs sociaux du territoire d’enregistrer à tout moment une demande d’aide pour les foyers en difficulté de paiement et suivre les dossiers instruits.

Depuis plus de 20 ans EDF fait en sorte que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant pour ses clients les plus précaires. Les conseillers solidarité sont à l’écoute des travailleurs sociaux qui détectent les situations les plus fragiles et les partenaires Agir Plus d’EDF réalisent les travaux d’économies d’énergie pouvant être financés à 100%.

Pour Matthieu HOARAU, Directeur de l’agence île de La Réunion / Océan Indien de la Fondation Abbé Pierre : " Ce partenariat permet aux personnes mal-logées d’améliorer leur habitat, leur confort thermique et de réduire leur facture d’électricité, grâce aux solutions performantes et économes en énergie proposées par EDF. "