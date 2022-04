Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 25 avril - Emmanuel Macron réélu président, à l'inverse de la Métropole La Réunion vote pour Marine Le Pen

* Mardi 26 avril - Oui, Monsieur le Président, ce vote vous oblige...

* Mercredi 27 avril - Saint-Denis : ils vivent dans un immeuble en ruines, voué à la démolition

* Jeudi 28 avril - Pont suspendu de la Rivière de l'Est : au bout du chantier viendra la renaissance

* Vendredi 29 avril - A La Réunion, l'autosuffisance alimentaire n'est (vraiment) pas pour demain

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche 24 avril 2022. Il a obtenu 58,2% des voix contre 41,8% des voix pour son adversaire, Marine Le Pen, le plus haut score obtenu dans l'histoire du Rassemblement National (ex Front National). Il devient le premier président à garder son fauteuil hors contexte de cohabitation. A l'inverse de la dynamique nationale, La Réunion, comme tous les autres départements d'Outre-mer, a voté massivement en faveur de Marine Le Pen qui obtient 59,57% des voix contre 40,43% pour son opposant

Ce dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,5% des voix, contre 41,5% pour Marine Le Pen. Dans ses premiers mots, Emmanuel Macron a reconnu le fait que sa victoire est aussi le fruit d'un barrage à l'extrême droite. "Ce vote m'oblige pour les années à venir" a-t-il lancé en direction de ceux qui l'ont rallié pour lui apporter la victoire. Mais pas un mot pour les Outre-mer qui ont pourtant massivement lancé un vote, non d'adhésion à Marine Le Pen, mais clairement de défiance à l'encontre du président de la République nouvellement réélu. Pourtant, ce vote l'oblige vis-à-vis des Outre-mer à bien des égards...

C'est un spectacle des plus désolants à deux pas du centre de Saint-Denis : dans une odeur pestilentielle et au milieu d'appartements vides transformés en squats, 18 familles attendent encore d'être relogées. Leur immeuble, situé dans le quartier des Camélias, doit être démoli pour y construire de nouveaux logements. Mais leur bailleur qu'est la SIDR peine à leur trouver un appartement de substitution. En attendant, ils et elles continuent de vivre dans ce bâtiment quasi déserté, qui tombe en ruines.

Sélectionné en 2020 par la Mission Patrimoine, le pont suspendu de la Rivière de l'Est fait peau neuve. En rénovation depuis septembre 2021, il va retrouver un garde-corps, des câbles et surtout un tablier fraîchement restaurés dans l'esprit de la construction d'origine, classée monument historique. Dès juin, les ouvriers s'apprêtent à "découper" la structure en plusieurs tronçons de cinq mètres pour refaire tout le tablier du pont : un chantier hors normes.

Alors que la guerre en Ukraine a une nouvelle fois mis en exergue la dépendance de La Réunion face à l'importation, la question de l'autosuffisance alimentaire est sur toutes les lèvres. Si l'île est déjà autosuffisante pour de nombreux fruits et légumes, certains produits utilisés au quotidien par les Réunionnais.es proviennent largement de l'importation. Dans un contexte de désordre du commerce international, impactant directement l'importation sur l'île, développer la production de certains produits et une nécessité, en attendant une très hypothétique autosuffisance alimentaire