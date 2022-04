BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 30 avril 2022 :



Iles Vanille : la Région plaide pour une "meilleure maîtrise de l'association"

Après des mois et des mois de Covid-19, que deviennent les Iles Vanille ? Impulsée par la Région Réunion sous la mandature de Didier Robert, l'association vise à établir une stratégie touristique dans la zone océan Indien. Une activité franchement ralentie par la crise sanitaire. En attendant la nouvelle saison des croisières qui doit débuter en octobre, c'est l'occasion de refonder les statuts et transformer en profondeur la structure selon le Conseil régional, qui souhaite une "meilleure maîtrise" de cette association.

Ukraine : les bombardements continuent, pas d'espoir de cessez-le-feu

64ème jour de guerre en Ukraine ce samedi 30 avril 2022. Les bombardements russes se poursuivent. Vendredi, Le président indonésien Joko Widodo a annoncé avoir invité ses homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky ,et russe, Vladimir Poutine, au sommet du G20 qui doit se tenir en novembre en Indonésie. La Russie a confirmé vendredi avoir effectué la veille une frappe avec des armes de "haute précision" contre Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. 8.000 soldats britanniques participeront à des exercices en Europe de l'Est aux côtés de soldats de l'Otan, dans une "démonstration de solidarité et de force", selon le ministre britannique de la Défense Ben Wallace. Aucun espoir de cessez-le-feu n'est en vue. Nous sommes en direct (Photo AFP)

Rétro : Présidentielle, Emmanuel Macron, logement insalubre, pont suspendu, autosuffisance alimentaire

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 25 avril - Emmanuel Macron réélu président, à l'inverse de la Métropole La Réunion vote pour Marine Le Pen

* Mardi 26 avril - Oui, Monsieur le Président, ce vote vous oblige...

* Mercredi 27 avril - Saint-Denis : ils vivent dans un immeuble en ruines, voué à la démolition

* Jeudi 28 avril - Pont suspendu de la Rivière de l'Est : au bout du chantier viendra la renaissance

* Vendredi 29 avril - A La Réunion, l'autosuffisance alimentaire n'est (vraiment) pas pour demain

Une librairie de Soweto fait rimer lecture et township

Rien n'indique ce qui se trouve derrière le portail de cette maison d'une rue tranquille de Soweto: des murs tapissés de livres du couloir à la cage d'escalier, à travers lesquels Thami Mazibuko, libraire du township, se fraye un chemin

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion coupée en deux

Matante Rosina prévoit des nuages et de la pluie sur toute la moitié est de l'île. Ailleurs, elle voit que le soleil prédomine pour la matinée de ce samedi 30 avril 2022. Dans l'après-midi, le ciel se couvre sur toute l'île. De la pluie est à prévoir du côté de la plaine des Palmistes et de Salazie. Le vent souffle en rafales le long du Sud sauvage.