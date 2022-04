Ce vendredi 22 avril 2022 a eu lieu l'inauguration des sièges massants au CHU de Saint-Pierre, au service pédiatrique. Initiée par le bureau départemental de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers ( MNH) et la Banque Française Mutualiste (BFM), cette démarche a pour objectif d'améliorer le bien-être et à la qualité de vie au travail des professionnels du CHU de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de Mutuelle Nationale des Hospitaliers. (Photos - Mutuelle Nationale des Hospitaliers)

Le bureau départemental de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers ( MNH), dans la continuité des actions menées durant la crise sanitaire, a souhaité une fois de plus contribuer au bien-être et à la qualité de vie au travail des professionnels du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion. C’est dans cette perspective que le CHU s’est vu remettre des fauteuils de massage corps et pieds au bénéfice des personnels hospitaliers.

Ces nouveaux équipements au profit du CHU de La Réunion font suite à un sondage des membres du bureau de la MNH auprès de différents services hospitaliers et visent à répondre à un besoin en terme d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Dotés de nombreux bienfaits considérables pour l’amélioration du bien-être physique et psychique, le bureau départemental de la MNH et son président départemental, Monsieur Fabrice Payet, ont fait le choix de déployer un premier équipement au CHU site nord. Suite aux retours très positifs des premiers utilisateurs, la MNH a décidé de développer le concept à chaque établissement hospitalier de l’île.

Ce vendredi 22 avril a eu lieu au CHU site sud, en pédiatrie, la remise d’un nouveau fauteuil massant, en présence de Madame Sabrina Wadel, secrétaire générale du CHU de La Réunion, M.Patrick Goyon, directeur délégué du CHU sites sud, M.Sylvain Baty, directeur des ressources humaines du CHU de La Réunion, M.Fabrice Payet, président départemental de la MNH ainsi que l’équipe de la MNH et de la BFM et les encadrants du service pédiatrique.

(Afin que chaque service puisse profiter de ce nouvel équipement, un calendrier de mise à disposition sera mis en place et géré par la MNH).