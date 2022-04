BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 1er mai 2022 :



- Un 1er mai aux accents très politiques

- Ukraine : Moscou se concentre sur l'est, la France promet un renfort à Kiev

- La compétition Webcup "24h pour créer un site internet" est de retour

- L'urine humaine, un engrais inattendu, mais efficace et moins polluant

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

Un 1er mai aux accents très politiques

Comme chaque année, ce dimanche 1er mai 2022, jour de la Fête du Travail, est une journée de mobilisation et de revendication autour des thématiques concernant les travailleurs, salaires mais aussi retraites et plus globalement la lutte contre la précarité et les injustices sociale. Mais contexte électoral oblige, cette journée étant cette année placée entre les présidentielles et les législatives prévu les 12 et 19 juin prochains, ce 1er mai a un fort accent politique. Cette journée qui marquera aussi le premier rassemblement sans contraintes sanitaires, mais dans un contexte inflationniste qui n'a d'ailleurs pas épargné le prix du brin de muguet

Ukraine : Moscou se concentre sur l'est, la France promet un renfort à Kiev

65ème jour de guerre en Ukraine ce dimanche 1er mai 2022. Après plus de deux mois de conflit, le cessez-le-feu est encore loin. Le Président français Emmanuel Macron a promis à Volodymyr Zelensky de renforcer l'appui militaire et humanitaire à l'Ukraine. L'Occident confirme sa volonté de mettre fin à l'invasion russe, au risque de voir une escalade du conflit, et alors que Vladimir Poutine brandit toujours la menace nucléaire. Sur le plan militaire, Moscou accentue la pression à Kharkiv, Kiev revendique des succès tactiques comme la récupération du village de Rouska Lozova. Nous sommez en direct

La compétition Webcup "24h pour créer un site internet" est de retour

Le samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 aura lieu la compétition Webcup "24h pour créer un site internet"". Cette 12ème édition se fera en présentiel dans les locaux de l'école Epitech à Saint-André. Son objectif : promouvoir le développement numérique et économique de La Réunion. Les inscriptions ont lieu jusqu'au lundi 9 mai 2022

L'urine humaine, un engrais inattendu, mais efficace et moins polluant

"Va faire pipi sur la rhubarbe!": ce conseil de grand-mère inspire chercheurs et ONG pour trouver une alternative aux engrais chimiques, réduire la pollution de l'environnement et nourrir une population croissante grâce à un ingrédient inattendu: l'urine humaine. Les engrais azotés de synthèse dopent la production agricole. Mais utilisés avec excès, ils polluent l'environnement. Leurs prix flambent, encore plus avec la guerre en Ukraine, pesant sur les agriculteurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

Même si quelques nuages sont présents par ci par là, Matante Rosina prévoit une agréable journée. Ce dimanche 1er mai 2022, notre matante a vu au fond de sa tasse de café que les nuages sont principalement présents au centre et s'étalent sur la côte nord-ouest. Ailleurs, le beau temps est de mise. De petites brises viendront adoucir les températures.