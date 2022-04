Le samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 aura lieu la compétition Webcup "24h pour créer un site internet"". Cette 12ème édition se fera en présentiel dans les locaux de l'école Epitech à Saint-André. Son objectif : promouvoir le développement numérique et économique de La Réunion. Les inscriptions ont lieu jusqu'au lundi 9 mai 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Webcup. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Une compétition bien connue des développeurs de l’Océan Indien

Depuis 2010, l’association Webcup, reconnue pour son engagement dans le paysage tech et entrepreneurial réunionnais et dont l'objectif est de promouvoir le développement numérique et économique de La Réunion, organise un concours annuel de développement web entre les îles des Comores, Madagascar, Maurice, Rodrigues, Mayotte et les Seychelles.

Le but ? Réaliser en 24 heures chrono un site internet le plus abouti possible à partir d’un seul et même sujet pour tous les participants !

Au terme du concours, un jury d’experts sélectionne l’équipe, gagnante sur chacune des îles, équipe qui représentera dans un second temps son territoire lors de la finale internationale de l’océan Indien.



Un événement incontournable du développement web

Devenue LA référence dans l’Océan Indien, ce concours a pour ambition de donner un coup de projecteur sur les talents de la zone dans le domaine de la conception et la création de site internet. Pas moins de 240 participants des îles sont attendus !

Différentes compétences sont alors mises en lumière : programmeur, designer, créateur de contenu, chef de projet, etc.

Chaque équipe (composée de 1 à 4 personnes) peut s’inscrire jusqu’au 09 mai sur le site : reunion.webcup.fr et tenter d’être celle qui représentera La Réunion à la finale internationale.