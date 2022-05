Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

L'hydrophone posé par Globice sur le mont sous-marin La Pérouse, au nord-ouest de La Réunion, a été récupéré sans problème après un an d'immersion, annonce l'association. "Il a permis d'enregistrer neuf mois complets de données acoustiques qui vont désormais être analysées pour pouvoir livrer leurs secrets. Une première analyse à bord atteste déjà la présence de chants de baleines à bosse... et même de vocalisations de baleines bleues !" indique encore Globice. Une expédition rendue possible grâce au financement FEDER du programme DéCLIC

