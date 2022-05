BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 2 mai 2022 :



- Les grands chantiers réunionnais du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron

- Vaulx-en-Velin : une mère de famille meurt poignardée, son époux en garde à vue

- Union des gauches : LFI et EELV concluent un accord historique, en attendant le PS et le PCF

- Saint-André : un piéton mortellement fauché sur la quatre voies

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel partiellement nuageux

Les grands chantiers réunionnais du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron

Les cinq années qui viennent ne seront pas de tout repos pour Emmanuel Macron, conscient qu'il a davantage bénéficié d'un vote de barrage que d'un vote d'adhésion. Exit donc l'état de grâce des 100 premiers jours. Le Président de la République devra rapidement se pencher sur les dossiers brûlants de son quinquennat, et notamment ceux qui concernent les Outre-mer en général et La Réunion en particulier où un message de défiance lui a été lancé, avec 59,57% des voix attribués à Marine Le Pen. Lutte contre les inégalités et le mal logement, pouvoir d'achat et chômage, transition énergétique ou encore développement agricole font ainsi partie des quelques grands chantiers réunionnais. Avec en toile de fond la question du nom du ministre qui portera ces dossiers ultramarins

Vaulx-en-Velin : une mère de famille meurt poignardée, son époux en garde à vue

Une mère de famille a été retrouvée morte poignardée dans la nuit de samedi à dimanche à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, avant que son époux soit placé en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes. La victime et son mari sont d'origine réunionnaise

Union des gauches : LFI et EELV concluent un accord historique, en attendant le PS et le PCF

Les gauches sont bel et bien en train de s'unir: La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont conclu dans la nuit de dimanche à lundi un accord historique pour les législatives de juin, tandis que les négociations avancent avec le PS et le PCF.

Ukraine : l'Occident renforce son soutien, évacuations de civils à Marioupol

66ème jour de guerre en Ukraine. L'Occident redit plus que jamais son soutien envers Kiev et souhaite voir la Russie perdre cette guerre. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affiché la solidarité "sans équivoque" des Etats-Unis, tandis qu'Emmanuel Macron a annoncé dès ce samedi vouloir renforcer l'aide humanitaire et militaire apportée à Kiev. Ce dimanche, les premières évacuations du site industriel Azovstal ont enfin pu avoir lieu, à Marioupol, ville détruite par les Russes. Nous sommes en direct

Saint-André : un piéton mortellement fauché sur la quatre voies

Ce dimanche 1er mai 2022, un homme a perdu la vie en tentant de traverser la quatre voies au niveau de Saint-André. Il a été mortellement fauché par un véhicule. Le choc aurait été particulièrement violent selon nos confrères de Réunion la 1ère. L'accident a provoqué un embouteillage par la suite, dans le sens Saint-André - Saint-Denis. Les secours n'ont pas pu réanimer le piéton.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel partiellement nuageux

Pour ce lundi 2 mai 2022, Matante Rosina voit en ouvrant sa fenêtre que le ciel est partiellement nuageux mais que le temps va rester ensoleillé sur la majeure partie de l'île. Dans l'après-midi, comme à leur habitude, les nuages se forment dans les hauts. Matante Rosina vous souhaite une excellente semaine.