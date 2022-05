Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022 à La Réunion. Elles permettront d'élire au suffrage universel direct sept députés de La Réunion qui siègeront parmi les 577 députés à l'Assemblée nationale. Les inscriptions sur les listes électorales se font jusqu'au 4 mai par internet, et jusqu'au 6 mai en mairie. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député représente la Nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national.



Le rôle des députés consiste à :

- procéder à un travail législatif : examen des projets de loi, dépôt de propositions de loi, dépôt d’amendements, vote de la loi

- contrôler l’action du gouvernement : questions au gouvernement, motion de censure, commission d’enquête

- évaluer les politiques publiques : contrôle de l’application des lois



- Qui doit s’inscrire ? -

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.



- Si vous avez déménagé, vous devez vous réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile ou déclarer votre nouvelle adresse en cas de déménagement dans la même commune.

- En revanche, les nouveaux électeurs de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont inscrits automatiquement sur les listes électorales.

- C'est le cas également des personnes devenues françaises après 2018.



- Comment s’inscrire ? -



L’inscription peut être réalisée jusqu'au 4 mai en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie.



Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix:

- Par internet, via le portail du gouvernement

- En mairie avec une photocopie lisible de carte nationale d’identité (photocopie recto verso) ou de passeport (photocopie de la double page où figure votre photo) ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;

Si vous optez pour une inscription en mairie ou par courrier, pensez à anticiper votre démarche.

- Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées;

- Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées



Pour toute difficulté ou en cas de situation individuelle particulière, n’hésitez pas à contacter le service des élections de votre mairie.



Vous ne savez pas si votre situation est à jour ? Il est possible de vérifier votre inscription et vos informations sur le lien suivant.