Le samedi 30 avril 2022, marquait la fin de la saison cyclonique 2021-2022. Cette année, nous avons eu le droit à une saison singulière, marquée par des faits totalement inédits. Météo France la qualifie de particulièrement active puisque 12 systèmes ont évolué sur le bassin et 9 d'entre eux se sont formés en seulement six semaines. (Photo d'illustration www.mtotec.com/)

Cette première partie de saison s’est faite attendre, " avec zéro activité perturbée jusqu’au 20 janvier, une première : jamais depuis le début de l’ère satellitaire (1967), la saison n’avait démarré aussi tard ", comme le note Météo France.

Cependant, même si elle a démarré tardivement, la saison a été particulièrement active avec 9 tempêtes et cyclones en l’espace d’un mois et demi, du jamais vu. Au total une saison nettement plus active que la normale, avec 12 tempêtes, dont 5 qui ont atteint le stade de cyclone.