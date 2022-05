Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Mariamen, déesse hindoue de la pluie et de l'eau et gardienne de la santé, est mise à l'honneur au temple de la rue Mahatma Gandhi (le Port - la Possession). Une cérémonie a ainsi été organisée ce dimanche 1er mai 2022. Mariamen est une divinité centrale dans la vie religieuse hindoue. Les fidèles lui demandent notamment santé et guérison pour leur famille (Photo rb/www.ipreunion.com)

