Le masque s'en va, les rhumes, les grippes font leur grand retour

Chaque année, c'est la même rengaine : dès que l'hiver pointe le bout de son nez, les maladies saisonnières refont surface. Depuis le 1er avril 2022, l'obligation du port du masque en intérieur et le pass vaccinal ont été levés. Ces allègements des gestes barrières qui entraînent avec eux, la recrudescence des maladies telles que les rhumes, les grippes et les gastros. Des petits virus qui avaient presque disparu de notre quotidien en raison des confinements, du port du masque et de l'utilisation massive de gel hydroalcoolique

Les Musulmans de La Réunion célèbrent la fin du Ramadan

Pour la première fois depuis le Covid-19, les Musulmans de La Réunion retrouvent le vélodrome de Champ Fleuri pour célébrer l'Aïd el-Fitr ce mardi 3 mai 2022. Cette journée marque la fin du mois du Ramadan, et donc la fin du jeûne qui a rythmé ces 30 derniers jours. La Réunion célèbre par ailleurs l'Aïd un jour plus tard que la Métropole, la lune n'ayant pas été observée dimanche soir. Le rendez-vous est donné à 6 heures pour les fidèles, nous serons en direct, suivez-nous

Mélanie Pérès au Bisik "Mama Difé", lanbians Moris dann Sin Benoi

Arès avoir reçu Mélanie Pérès le 15 mai 2020 dans le cadre des concerts à la maison organisés pendant le confinement, Le Bisik i arbiss ce vendredi 6 mai. Cette fois, l'artiste sera présente en chair, en os et en voix après une résidence qui s'annonce riche en découvertes... L'hyperactive et talentueuse Mélanie vient de produire sa première comédie musicale, " Tigann " tiré de son roman éponyme et mène de front de nombreux projets artistiques et sa carrière d'enseignante avec la même passion

Risques naturels et technologiques à La Réunion : deux sites pour vous informer

Volcan, cyclones, glissements de terrains, inondations, feux de forêts... La situation géographique et la nature géologique de l'île de La Réunion en font l'une des régions françaises les plus exposées aux risques naturels. C'est pourquoi, face à ces risques, la Préfecture de La Réunion lance deux sites internet afin d'informer la population. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle

Matante Rosina tient bien sa jupe ce mardi 3 mai 2022. L'alizé est de retour. Le sable risque de fouetter sur les plages de l'ouest. Même si des petites pluies font leur apparition dans le nord et l'est, la journée s'annonce agréable avec des températures plus légères.