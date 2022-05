Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les 12 et 19 juin 2022, ont lieu les élections législatives. Pour ce faire, les candidates doivent déposer leur candidature pour le premier tour du lundi 16 au vendredi 20 mai. La campagne électorale sera ouverte le lundi 30 mai 2022 à minuit et close le vendredi 10 juin 2022 à minuit pour le premier tour et, le cas échéant, du lundi 1" juin 2022 à minuit jusqu'au vendredi 17 juin 2022 à minuit pour le second tour. Nous publions les modalités complètes ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

