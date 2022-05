Pour la première fois depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les Musulmans de La Réunion retrouvent le vélodrome de Champ Fleuri pour célébrer l'Aïd el-Fitr ce mardi 3 mai 2022. Cette journée marque la fin du mois du Ramadan, et donc la fin du jeûne qui a rythmé ces 30 derniers jours. La Réunion célèbre par ailleurs l'Aïd un jour plus tard que la Métropole, la lune n'ayant pas été observée dimanche soir. Le rendez-vous est donné à 6 heures pour les fidèles (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

Si la première prière de la journée se tient normalement au lever du soleil, à 5h30 du matin actuellement, elle a été déplacée d’une demi-heure afin de permettre aux fidèles de se rassembler à Champ Fleuri. Plusieurs centaines de personnes sont attendues afin d’entamer la prière et d’écouter le prêche de l’imam. La prière de l’Aid débutera ensuite à 6h30.



C’est la première fois que ce rendez-vous, très suivi par les fidèles réunionnais, peut se tenir depuis le début de la crise sanitaire. Les deux années précédentes, l’événement n’avait pas pu se tenir compte tenu de la situation sanitaire de l’île.

Si, cette année, les célébrations se déroulent dans une situation sanitaire vaguement apaisée, le contexte international pèse toujours largement sur l'événement. "Que nous le voulions ou non, nous vivons une période de déprime, de stress, de violences, de conflits, de guerres. Nous sommes tous interconnectés. Ce qui est très loin géographiquement, comme la guerre en Ukraine, nous bouleverse émotionnellement et nous fait rejoindre les souffrances des peuples, avec les milliers de morts, les populations déplacées, les émigrés séparés de leurs familles" rappelle Monseigneur Aubry.



Le Ramadan (du mot arabe ar-ramad signifiant chaleur et sécheresse intenses) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. Il fait partie des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un seul Dieu et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque pour celles et ceux qui peuvent se permettre physiquement et financièrement.

Aid Mubarak à tous les Musulmans de La Réunion !



