Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La campagne sucrière doit débuter dans un peu moins de deux mois désormais, et les agriculteurs sont plus qu'inquiets. Alors que la convention canne 2017-2022 a pris fin, les négociations pour la nouvelle convention n'ont toujours pas commencé avec les industriels. Dans un contexte de baisse des tonnages, de richesse en sucre, du prix de la canne, et du manque de main d'oeuvre, la filière et la Chambre d'agriculture tirent la sonnette d'alarme (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

