Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 15 heures

Matante Rosina tient bien sa jupe ce mardi 3 mai 2022. L'alizé est de retour. Le sable risque de fouetter sur les plages de l'ouest. Même si des petites pluies font leur apparition dans le nord et l'est, la journée s'annonce agréable avec des températures plus légères. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina tient bien sa jupe ce mardi 3 mai 2022. L'alizé est de retour. Le sable risque de fouetter sur les plages de l'ouest. Même si des petites pluies font leur apparition dans le nord et l'est, la journée s'annonce agréable avec des températures plus légères. (Photo rb/www.ipreunion.com)