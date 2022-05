Ce mardi 3 mai 2022, quelle tristesse pour les élèves de CM2 de l'école Ravine Sheunon de l'Étang-Salé. Les jeunes marmailles ont découvert que les lianes qu'ils ont plantés pour les tortues marines ont été vandalisées. Nous publions ci-dessous le communiqué du Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) (Photo - Kélonia)

"Il y a à peine deux semaines, une classe d'élèves de CM2 a participé avec beaucoup d'engouement à la plantation de lianes pour lutter contre l'érosion de la plage de Ravine Mulla à Etang Salé, et a créé et implanté deux panneaux de sensibilisation pour sensibiliser sur l'action réalisée et son objectif.

C'est avec tristesse et désappointement que les élèves et l'équipe ont constaté le saccage de ces nouveaux panneaux, et le déracinement et piétinement volontaire des jeunes lianes plantées.Ces comportements témoignent bien d'un manque de civisme et de compréhension de la part de certains usagers du site.

Pour rappel, ces lianes participent à préserver la plage qui subit une forte érosion et se réduit chaque année. Protéger la plage, c'est protéger le lieu que nous apprécions retrouver pour nos différentes activités, ces actions sont donc au profit de tous !

L’incivisme de certains qui ne respectent pas les actions réalisées par les marmailles, se fait au détriment de l’ensemble des usagers quii souhaitent profiter de la plage le plus longtemps possible".