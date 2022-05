BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 mai 2022 :



- La banalisation de l'innommable

- Covid-19 : la circulation du virus ralentit

- Lorkés Bann Dalon : la bande de potes recomposent un passé festif

- Sainte-Marie : un piéton meurt fauché par une voiture

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie attendue entre Saint-Joseph et Sainte-Rose

La banalisation de l'innommable

Serions-nous retourner 50 ans en arrière ? A en croire l'actualité, difficile d'imaginer que nous nous trouvons actuellement en 2022, tant le sexisme, le racisme et les discriminations en tout genre semblent avoir envahi l'espace médiatique et politique. Alors qu'aux Etats-Unis, la Cour suprême envisage désormais de supprimer la loi autorisant l'avortement partout dans le pays, la situation nous confirme plus que jamais qu'aucun droit n'est jamais acquis. Et qu'il faudra toujours lutter pour les préserver.

Covid-19 : la circulation du virus ralentit

Si les indicateurs Covid-19 restent élevés, la circulation virale diminue cette semaine à La Réunion. La situation hospitalière en particulier reste largement sous contrôle, malgré les plusieurs milliers de cas hebdomadaires. Une bonne nouvelle, mais les autorités la population à rester prudente malgré l'absence de restrictions de ces dernières semaines.

Lorkés Bann Dalon : la bande de potes recomposent un passé festif

Après avoir été à la manoeuvre pour les deux belles soirées des 50 ans du TÉAT Plein Air (TPA) l'an dernier, la bande de copains créoles récidive en s'emparant vendredi soir du mythique théâtre à ciel ouvert. Avec la volonté toujours chevillée au corps de recomposer le passé de façon festive, en " déringuardisant " l'image de l'orchestre-bal et de la salle verte

Sainte-Marie : un piéton meurt fauché par une voiture

Un piéton est décédé ce mardi soir 3 mai 2022 au niveau de la Ravine des Figues à Sainte-Marie. Malgré l'intervention du SMUR, la victime, âgée d'une soixantaine d'années, n'a pas survécu à ses blessures.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie attendue entre Saint-Joseph et Sainte-Rose

Pour ce mercredi 4 mai 2022, Matante Rosina prévoit un temps plus humide. De la pluie est attendue entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Le temps est ensoleillé le matin vers le littoral de Saint-Pierre et aussi de Sainte-Marie. Dans la nuit, le temps se dégrade du côté du volcan.