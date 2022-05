Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Serions-nous retourner 50 ans en arrière ? A en croire l'actualité, difficile d'imaginer que nous nous trouvons actuellement en 2022, tant le sexisme, le racisme et les discriminations en tout genre semblent avoir envahi l'espace médiatique et politique. Alors qu'aux Etats-Unis, la Cour suprême envisage désormais de supprimer la loi autorisant l'avortement partout dans le pays, la situation nous confirme plus que jamais qu'aucun droit n'est jamais acquis. Et qu'il faudra toujours lutter pour les préserver.

Serions-nous retourner 50 ans en arrière ? A en croire l'actualité, difficile d'imaginer que nous nous trouvons actuellement en 2022, tant le sexisme, le racisme et les discriminations en tout genre semblent avoir envahi l'espace médiatique et politique. Alors qu'aux Etats-Unis, la Cour suprême envisage désormais de supprimer la loi autorisant l'avortement partout dans le pays, la situation nous confirme plus que jamais qu'aucun droit n'est jamais acquis. Et qu'il faudra toujours lutter pour les préserver.