Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Pour ce mercredi 4 mai 2022, Matante Rosina prévoit un temps plus humide. De la pluie est attendue entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Le temps est ensoleillé le matin vers le littoral de Saint-Pierre et aussi de Sainte-Marie. Dans la nuit, le temps se dégrade du côté du volcan. (Photo rb/www.ipreunion.com)

