Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Ce mois d'avril a été particulièrement pluvieux à La Réunion. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans sur notre île, indique Météo France dans son bulletin. En effet l'île a battu son record mensuel en pluviométrie. On a relevé plus du double des pluies habituellement observé. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Ce mois d'avril a été particulièrement pluvieux à La Réunion. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans sur notre île, indique Météo France dans son bulletin. En effet l'île a battu son record mensuel en pluviométrie. On a relevé plus du double des pluies habituellement observé. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)