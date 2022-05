Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Un accord de principe" a été trouvé entre le parti La France insoumise et le Parti socialiste en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Les négociations se poursuivent pour établir les détails du compromis entre les deux partis. La France insoumise a déjà établi une alliance avec les communistes et les écologistes en vue du "troisième tour" (Photo AFP)

"Un accord de principe" a été trouvé entre le parti La France insoumise et le Parti socialiste en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Les négociations se poursuivent pour établir les détails du compromis entre les deux partis. La France insoumise a déjà établi une alliance avec les communistes et les écologistes en vue du "troisième tour" (Photo AFP)