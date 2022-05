BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 5 mai 2022 :



- Législatives : l'union de la gauche se prépare aussi à La Réunion

- Covid-19 : l'utilité des autotests remise en cause

- La Russie annonce un cessez-le-feu à Marioupol, tout en bombardant d'est en ouest

- Agrandissement du cimetière de Saint-Leu : livraison fin 2022

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide ce jeudi

Législatives : l'union de la gauche se prépare aussi à La Réunion

C'est une alliance "historique" : La France insoumise et le Parti socialiste ont conclu un accord en vue des élections législatives. Ce rapprochement change radicalement le paysage politique avant le scrutin prévu les 12 et 19 juin, alors que LFI a déjà convaincu les Verts et les communistes. A La Réunion aussi, les discussions vont bon train pour éviter un "éparpillement des voix" de gauche dans les bureaux de vote.

Covid-19 : l'utilité des autotests remise en cause

Du 23 au 29 avril 2022, 39.723 tests Covid ont été réalisés à La Réunion. Pour faire face à l'afflux de personnes souhaitant se faire dépister, les pharmacies ont longtemps invité les clients à utiliser des autotests. Maintenant que la vague est passée, les autotests ont moins la cote et leur utilité est remise en cause, bien qu'ils soient toujours prévus dans le protocole du ministère de l'Éducation nationale pour les cas contacts en classe. Pourtant, leur efficacité reste bien inférieure aux tests antigéniques ou RT-PCR

La Russie annonce un cessez-le-feu à Marioupol, tout en bombardant d'est en ouest

La Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de trois jours à partir de jeudi dans l'aciérie Azovstal du port ukrainien de Marioupol, tout en multipliant les bombardements, de l'est jusqu'à des régions proches de la Pologne et de la Hongrie, pendant que l'Union européenne tentait de mettre en place un embargo sur le pétrole russe.

Agrandissement du cimetière de Saint-Leu : livraison fin 2022

Les familles saint-leusiennes l'attendent depuis plusieurs années : le maire et les élus ont approuvé en conseil municipal l'agrandissement du cimetière de Saint-Leu. La commune fait un focus sur l'avancée des travaux, dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide ce jeudi

Matante Rosina prévoit son parapluie pour ce jeudi 5 mai 2022. En effet, le temps humide est toujours d'actualité. De l'orage peut se faire entendre du côté du sud-est de l'île. La région ouest est relativement épargnée par le mauvais temps surtout sur le littoral. Le vent souffle en rafales qui pourraient atteindre 80 km/h.