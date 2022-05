Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Début 2021, à La Réunion, 38.000 personnes exercent une activité non salariée, soit 7% de la population en âge de travailler. Depuis les années 2000, le non-salariat se développe fortement sur l'île. Entre 2000 et 2020, l'emploi non salarié y augmente en effet à un rythme trois fois plus élevé que dans les régions métropolitaines de province, pour atteindre aujourd'hui un développement proche de la moyenne nationale. Nous publions ici le communiqué de l'Insee (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Début 2021, à La Réunion, 38.000 personnes exercent une activité non salariée, soit 7% de la population en âge de travailler. Depuis les années 2000, le non-salariat se développe fortement sur l'île. Entre 2000 et 2020, l'emploi non salarié y augmente en effet à un rythme trois fois plus élevé que dans les régions métropolitaines de province, pour atteindre aujourd'hui un développement proche de la moyenne nationale. Nous publions ici le communiqué de l'Insee (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)