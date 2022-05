Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Up énergie, site spécialisé dans les économies d'énergie et la transition énergétique, publiait ce mercredi 3 mai 2022 un bilan de la consommation électrique des Français. Avec 5,07 MégaWatt par habitant (MWh) en 2020, La Réunion apparaît alors comme la région la plus énergivore. Un chiffre que ne comprend pas l'Observatoire Energie Réunion, qui annonce 1,48 MWh pour la même période. Une communication sur le sujet devrait être effectuée prochainement par l'Observatoire, qui travaille en collaboration avec EDF Réunion, afin de clarifier ces chiffres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

