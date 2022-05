Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Le parti LREM change de nom et devient "Renaissance" selon le chef du parti. La République en marche bâtit par ailleurs une alliance avec le MoDem et Horizons en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, baptisée "Ensemble". (Photo d'illustration AFP)

