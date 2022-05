Ce jeudi 5 mai 2022, l'Airbus A350-1000 de la compagnie australienne Quantas est en escale sur notre île. L'avion a atterri à 18H23 hier sur le tarmac de l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis. 19 heures et 19 minutes... Voici la durée de vol qu'effectuera cet avion et qui reliera l'Australie au Royaume-Uni. C'est le vol le plus long du monde. La compagnie australienne Qantas va donc proposer d'ici la fin 2025 ses premiers vols commerciaux sans escale reliant Sydney à Londres. (Photo DR)

Pour ce faire, la compagnie a commandé 12 Airbus A350-1000. "De nouveaux types d'avions rendent possibles de nouvelles choses", a dit dans un communiqué le président de Qantas, Alan Joyce. Grâce à "A350 et Project Sunrise", "toute ville sera à un vol seulement de l'Australie", a-t-il ajouté. Il s'agit d'assurer, à partir de 2025, le vol le plus long du monde avec une liaison directe entre Sydney et Londres, d'une part, et Sydney et New York, d'autre part. Ces vols dureront près de 20 heures, sur 17 000 km. Les avions disposeront "d'un réservoir de carburant supplémentaire", "de plus d'espace de circulation au sein de la cabine" et "d'éclairages spéciaux pour suivre les fuseaux horaires".

À ce jour, le plus long vol sans escale de Qantas relie Darwin, dans le nord de l’Australie à Londres, soit près de 14.000 km en 17 heures et 55 minutes. Mais à l’échelle mondiale, c’est actuellement Singapore Airlines qui exploite le plus long vol commercial sans escale au monde. Celui-ci relie Singapour et New York, soit plus de 15.000 kilomètres en 18h40 de trajet.

Qantas a également confirmé la commande de 40 autres appareils afin de renouveler sa flotte domestique. Il s’agit de 20 Airbus A321XLR et de 20 A220-300, qui auront vocation à remplacer progressivement les Boeing 737 et 717 utilisés par Qantas.

