- Le pouvoir d'achat des Réunionnais toujours plus en danger

- Sainte-Marie : un piéton mortellement fauché par un bus

- Bras-Panon : l'agriculture péi fait la foire avec 230 exposants et plus de 1.500 animaux

- Consommation d'électricité : les chiffres d'Up énergie contestés au niveau local

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps toujours maussade dans l'est

Le pouvoir d'achat des Réunionnais toujours plus en danger

Alors que La Réunion est en proie depuis toujours à un fort taux de chômage et bat des records en matière d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté, la crise dans laquelle est plongée la France depuis désormais deux ans n'en finit pas de tourmenter les foyers réunionnais. Entre crise sanitaire et guerre en Ukraine, les prix se sont envolés, que ce soit en matière de carburant, d'énergie, ou même de produits de consommation.

Sainte-Marie : un piéton mortellement fauché par un bus

Ce jeudi soir 5 mai 2022, un homme est décédé aux alentours de 18h30, percuté par un bus du réseau Citalis à hauteur du cimetière de Sainte-Marie . La victime avait une soixantaine d'années. Une enquête pour déterminer les conditions précises de l'accident est en cours, annonce Citalis. "Les conditions pluvieuses et un mauvais éclairage de la voie semblent être en cause" estime le réseau. C'est le troisième accident impliquant un piéton en l'espace de cinq jours.

Bras-Panon : l'agriculture péi fait la foire avec 230 exposants et plus de 1.500 animaux

Après deux années d'absence en raison du contexte sanitaire, la traditionnelle Foire de Bras-Panon revient du 13 au 22 mai 2022 pour sa 43ème édition. La plus grande ferme de l'île accueillera pour l'occasion plus de 200 exposants et 1.500 animaux. Cet événement devenu incontournable est l'occasion de découvrir les animaux de la ferme, un jardin bio, un marché de producteurs et les produits péi. Mais c'est aussi durant plusieurs jours, de nombreuses animations, concerts, concours, conférences et autres démonstrations pour petits et grands. Le thème cette année est l'Agriculture 3D : durable, dynamique et diversifiée

Consommation d'électricité : les chiffres d'Up énergie contestés au niveau local

Up énergie, site spécialisé dans les économies d'énergie et la transition énergétique, publiait ce mercredi 3 mai 2022 un bilan de la consommation électrique des Français. Avec 5,07 MégaWatt par habitant (MWh) en 2020, La Réunion apparaît alors comme la région la plus énergivore. Un chiffre que ne comprend pas l'Observatoire Energie Réunion, qui annonce 1,48 MWh pour la même période. Une communication sur le sujet devrait être effectuée prochainement par l'Observatoire, qui travaille en collaboration avec EDF Réunion, afin de clarifier ces chiffres.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps toujours maussade dans l'est

Pour ce vendredi 6 mai 2022, Matante Rosina va rester chez elle pour faire un bon gâteau patate. Le temps dans l'est ne lui donne pas envie de sortir. La pluie est toujours au programme. En revanche, sur le littoral sud-ouest, le soleil est bien présent malgré quelques nuages sur les hauteurs. Le vent souffle toujours en rafales du côté de Champ-Borne entre autre.