Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Après deux années d'absence en raison du contexte sanitaire, la traditionnelle Foire de Bras-Panon revient du 13 au 22 mai 2022 pour sa 43ème édition. La plus grande ferme de l'île accueillera pour l'occasion plus de 200 exposants et 1.500 animaux. Cet événement devenu incontournable est l'occasion de découvrir les animaux de la ferme, un jardin bio, un marché de producteurs et les produits péi. Mais c'est aussi durant plusieurs jours, de nombreuses animations, concerts, concours, conférences et autres démonstrations pour petits et grands. Le thème cette année est l'Agriculture 3D : durable, dynamique et diversifiée (Photo d'illustration)

Après deux années d'absence en raison du contexte sanitaire, la traditionnelle Foire de Bras-Panon revient du 13 au 22 mai 2022 pour sa 43ème édition. La plus grande ferme de l'île accueillera pour l'occasion plus de 200 exposants et 1.500 animaux. Cet événement devenu incontournable est l'occasion de découvrir les animaux de la ferme, un jardin bio, un marché de producteurs et les produits péi. Mais c'est aussi durant plusieurs jours, de nombreuses animations, concerts, concours, conférences et autres démonstrations pour petits et grands. Le thème cette année est l'Agriculture 3D : durable, dynamique et diversifiée (Photo d'illustration)