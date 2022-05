Profitant de la présence de Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française, les professionnels accompagnés des jeunes de l'Université régionale des métiers, des formateurs, des volontaires et des journalistes ont découvert les gestes pour fabriquer du pain (du bon, du sain et qui se conserve), à l'occasion de la fête du pain célébrée à Mafate, dans l'îlet de la Nouvelle. Nous publions ici le communiqué de la Fédération réunionnaise des artisans boulangers-pâtissiers (FRABP) (Photos : FRABP)

Ce que nous avons proposé :

1. Un petit déjeuner à base de macatia, beurre SOVACO demi-sel, confiture et miel du terroir ;

2. La découverte et la dégustation de pains variés ;

3. Un atelier fabrication du pain pour les élèves et les personnes intéressées en présence de Kathleen Mallet, meilleure baguette de tradition française 2022 à La Réunion, sans oublier Laurent Encatassamy, meilleure baguette nationale de tradition française en 2018 ;

4. La découverte du four à bois de Maurice Gravina, le boulanger de La Nouvelle qui a accueilli l'événement ;

5. Tout le pain fabriqué et apporté a été distribué à la population à la fin de la manifestation.



Les boulangers de la réunion mis à l'honneur pour la fête du pain 2022 accompagnés de l'ensemble du bureau de la confédération nationale qui a fait le déplacement à la Réunion pour célébrer cette belle journée.