Le samedi 7 mai 2022, SOS Solitude organise les Journées nationales de prévention du suicide (JNPS) au centre Jacques Tessier à la Saline les Bains. Les JNPS à La Réunion font écho à celle organisés en Métropole à l'initiative de l'UNPS (Union nationale de prévention du suicide) dont SOS-Solitude est le correspondant à La Réunion.

Les JNPS on été absentes de La Réunion depuis maintenant presque deux ans, crise covid oblige. Cet événement, ayant lieu chaque année, traditionnellement sous forme de colloque, a pour but de s’arrêter pour réfléchir avec les invités sur le problème de société qu’est le suicide. Il est abordé à l’aide de thèmes à chaque fois différents (seniors, ados…), l’objectif majeur étant de mettre en lumière les possibles préventions.

Cette année, la journée revêt un aspect " festif " et rompt avec les JNPS précédentes. Le groupe ZISKAKAN sera présent lors de ces JNPS avec un concert gratuit. Le thème de la prévention du suicide est abordé, cette année , sous l’angle de l’espoir et du rassemblement avec pas moins de dix associations d’écoute présentes.

Les échanges feront la part belle aux associations d’écoute réunionnaises et donc, aux écoutants bénévoles. C’est bien cet esprit d’échange, d’écoute et d’apprentissage de l’autre qui sera au centre des présentations.

Pour la première fois les JNPS se dérouleront un samedi sur une journée complète de 9h à 17h. En effet, le choix d’un week-end permettra aux associations d’écoute présentes de se faire connaitre du grand public. Les échanges seront donc multiples entre les associations, les bénévoles et le grand public.

Cette volonté de mélanger la fête avec le colloque vise à attirer un public plus large afin de mieux faire connaître les associations et notamment SOS-Solitude toujours en demande d’écoutants. Nous souhaitons aussi fortement que tous les écoutants bénévoles et les membres des associations présentes passent une excellente journée et leur témoigner ainsi notre reconnaissance.

10 associations d’origines et de préoccupations assez différentes mais toutes centrées sur l’écoute prendront la parole pour se présenter et expliquer leurs démarches et leurs actions.