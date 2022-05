BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 7 mai 2022 :



Emmanuel Macron face au double défi des urnes et de la rue

C'est ce samedi 7 mai 2022 qu'a lieu la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, suite à sa réélection le 24 avril dernier. La cérémonie s'annonce plus sobre qu'en 2017, comme il est de coutume en cas de réélection. Cela, même si Emmanuel Macron est le premier président de la République réélu hors période de cohabitation sous la Vème République. Mais contexte national et international oblige, la portée politique de cette cérémonie sera indiscutable. Contrairement à 2017, pas d'état de grâce non plus pour le chef de l'Etat qui devra faire rapidement mettre en ordre de marche son camp en vue des législatives des 12 et 19 juin prochains, mais aussi faire face à la défiance de la population puisque, Emmanuel Macron le sait, il a avant tout été réélu sur la base d'un front républicain et non par adhésion à son programme

Union à gauche, le tour de force de Mélenchon qui pose un défi existentiel au PS

Malgré de profondes divergences, Jean-Luc Mélenchon a accompli le tour de force de réunir les principaux partis de gauche sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale pour une aventure commune qui pose un défi existentiel au PS.

Etats-Unis : enquête sur cinq décès d'enfants liés à des hépatites inexpliquées

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi enquêter sur 109 cas d'hépatites inexpliquées chez des enfants aux Etats-Unis, dont cinq décès. Ces cas de sévères inflammations du foie nourrissent également les inquiétudes en Europe, où de nombreux cas ont aussi été détectés, et les scientifiques du monde entier s'activent pour en comprendre la cause

Championnat de France de raid UNSS : l'heure des prix

Ce vendredi 6 mai 2022, Sabrina Tionohoué, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la Vie Educative a participé à la remise de prix du championnat de France de raid UNSS. "Un moment riche en émotion qui clôture cette belle aventure sportive menée par 421 collégiens venus de 26 académies. 3 jours de découverte de la destination Réunion au travers d'une palette sportive inédite : pack raft, VTT roadbook, trail..." indique le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Département de La Réunion)

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Nouveau quinquennat, grippe, atteintes aux libertés, union des gauches, pouvoir d'achat

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 2 mai - Les grands chantiers réunionnais du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron

* Mardi 3 mai - Le masque s'en va, les rhumes, les grippes font leur grand retour

* Mercredi 4 mai - Sexisme, racisme, droits en recul : la banalisation de l'innommable

* Jeudi 5 mai - Législatives : l'union des gauches se prépare aussi à La Réunion

* Vendredi 6 mai - Le pouvoir d'achat des Réunionnais toujours plus en danger

Café, thé, hibiscus: la recette des couleurs d'un artiste soudanais

Café, thé, hibiscus ou encore pelures de fruits: on pourrait croire qu'il va rentrer en cuisine, mais les ingrédients que le Soudanais Mouataz al-Fateh rassemble servent en fait... à ses peintures !

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau week-end en perspective

Pour ce samedi 7 mai 2022, Matante Rosina prévoit un beau soleil. Pour elle, le week-end s'annonce bien malgré quelques petites pluies à noter du côté du sud-est. Dans l'après-midi, le ciel est bien dégagé sauf dans les hauts de l'ouest. Le vent souffle toujours et il va falloir s'y habituer. C'est de saison.