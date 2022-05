Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

• RN1 - St Pierre / Etang Salé - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre Ravine Blanche à St Pierre et échangeur Etang Salé, travaux de balayage les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mai inclus. Voie de droite neutralisée selon les besoins du chantier dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

• RN1 - St Leu /St Pierre - Travaux de nettoyage de graffitis

Sur la RN1 entre St Leu Colimaçons et St Pierre Ravine Blanche, travaux de nettoyage de graffitis jusqu' au vendredi 13 mai. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 15h.

• RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement du lundi 25 avril au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

• RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

• RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux de marquage

Sur la RN2 de l'échangeur de Gillot à Ste Marie à celui de Franche Terre à Ste Suzanne, travaux de marquage les nuits des mardi 10 et mercredi 11 mai. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

• RN2 St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée pour création d’une voie vélo

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Sainte Marguerite, suite des travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo jusqu'au vendredi 13 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN3 St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit secteur La Confiance, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'au vendredi 13 mai. Alternat de 8h à 15h30.

• RN2 Ste Rose - Travaux création de passerelle piéton et cycles

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Ravine Virapin, travaux de création de passerelle piéton et cycle jusqu'au vendredi 13 mai. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.



• RN3 St Benoit - Travaux de pose de filet

Sur la RN3 à St Benoit secteur ravine des Orangers, travaux de pose de filet jusqu'au vendredi 13 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.



• RD4 - St Paul - Travaux de suppression du radier Ravine Fontaine

Sur la RD4 à St Paul Ravine Fontaine, travaux de suppression du radier jusqu'au vendredi 12 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

• RD42 - St Denis/Route de Bellepierre - Travaux de réparations

Sur la RD42 à St Denis/Route de Bellepierre PR5+900 et PR11+800, travaux de réparations jusqu'au mercredi 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

Chantiers à venir :

• RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 de St Denis y compris RN6 boulevard Sud, au Port Sacré Coeur puis sur la RN7 Axe Mixte et sur la RN1001 travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 9 au vendredi 13 mai. BAU ou voie neutralisée selon les besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre de 19h30 à 5h.

• RN1 - St Denis - Travaux du nouveau pont Rivière St Denis

Sur la RN1 à Saint Denis, dans le cadre des travaux du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, la route sera totalement fermée à la circulation entre le carrefour Avenue de la Victoire et le giratoire RD41 de 20h à 5h les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mai inclus. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud.



• RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre Sacré Coeur au Port et St Denis, RN6 entre Tunnel Cap Bernard et rond-point de Gillot, RN7 Axe Mixte, RN 1001 entre giratoire Ste Thérèse et giratoire Villebrequin, travaux de nettoyage divers du lundi 9 au vendredi 13 mai. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 6h à 15h.

• RN102 - St Denis - Travaux de pose de BT3

Sur la RN102 à St Denis secteur Météo France, travaux de pose de BT3 la nuit du lundi 9 mai. Alternat de 20h à 5h.

• RN2 - St André - Travaux de lamier

Sur la RN2 à St André échangeur Salazie, travaux de lamier la nuit du jeudi 12 mai. Voie d'entrecroisement neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.



• RN2 - St Denis/St André - Travaux d'élagage

Sur la RN2 entre La Jamaïque à St Denis et Petit Bazar à St André, travaux d'élagage les nuits du lundi 9 au mercredi 11 mai inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.

• RN3 - Le Tampon/17 ème KM - Travaux d'élagage

Sur la RN3 au Tampon secteur 17ème KM, travaux d'élagage au lamier du mardi 10 au vendredi 13 mai. Neutralisation de la voie de droite sens Tampon/Plaine des Cafres de 8h à 15h.

• RN5 - St Louis - Travaux de réparation de de chaussée

Sur la RN5 à St Louis, au niveau du radier fusible, travaux de réparation de chaussée les lundi 9 et mardi 10 mai. Circulation alternée de 7h à 15h.

Evènements (hors chantiers) :



• RN1/RN2 - St Denis - Barachois fermé

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 8 mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.