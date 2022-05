BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 mai 2022 :



- 8-Mai : une commémoration sur fond de guerre et de montée des nationalismes

- Gîte du Piton des Neiges : vers un retour à la normale d'ici juillet

- L'Ukraine acquise à l'idéologie néonazie ? Attention à ces publications reprenant le narratif du Kremlin

- Récup' et recyclage pour endiguer la marée des déchets électroniques au Kenya

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Bon dimanche

8-Mai : une commémoration sur fond de guerre et de montée des nationalismes

Ce dimanche 8 mai 1945 est célébrée la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 qui met fin à la très meurtrière et dramatique Seconde Guerre Mondiale. Cette année, cette commémoration prendra une allure très particulière alors que le nationalisme continue de monter en Europe, comme l'illustre le score du Rassemblement National aux dernières élections présidentielles, et que la guerre fait rage en Ukraine, faisant craindre le spectre d'une Troisième guerre mondiale qui serait, cette fois, nucléaire. Un sentiment donc de déjà vu qui laisse penser que les Hommes n'ont décidé pas retenu les leçons de l'Histoire.

Gîte du Piton des Neiges : vers un retour à la normale d'ici juillet

Les amoureux de la randonnée en montagne sont bien placés pour le savoir : les contraintes sanitaires perdurent dans les gîtes type refuges notamment celui de Caverne Dufour, au pied du Piton des Neiges. Depuis deux ans déjà, crise Covid oblige, les restrictions restent en place et les dortoirs ne peuvent pas accueillir plusieurs groupes en même temps. Ces mesures sont amenées à être levées : l'association des gestionnaires des gîtes de montagne (AGGM) parle d'un retour à la normale d'ici juillet

L'Ukraine acquise à l'idéologie néonazie ? Attention à ces publications reprenant le narratif du Kremlin

Reprenant la rhétorique du Kremlin, des internautes assurent que l'Ukraine est acquise à l'idéologie nazie et se fondent sur le fait que le pays a voté contre une résolution russe à l'ONU visant à "condamner la glorification du nazisme". Cette interprétation est trompeuse : les Etats-Unis ont eux aussi rejeté un texte jugé "réducteur" sur lequel les Européens se sont abstenus. Plus généralement, l'emprise de l'extrême droite en Ukraine est à relativiser : si des mouvements ultra nationalistes sont actifs dans le pays, notamment dans l'armée, ils restent "minoritaires" et marginalisés au niveau politique, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP.

Récup' et recyclage pour endiguer la marée des déchets électroniques au Kenya

A travers toute la capitale kényane, on peut les voir inspecter minutieusement des tas d'ordures. Ces chiffonniers de Nairobi n'y cherchent ni vêtements ni nourriture, mais des déchets électroniques à revendre aux rares entreprises kényanes qui recyclent ces produits.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Bon dimanche

En ouvrant la fenêtre de sa chambre, Matante Rosina admire ce magnifique ciel bleu de ce dimanche 8 mai 2022 qui va perdurer tout au long de la journée et sur toute l'île. Le vent se calme légèrement.