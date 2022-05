Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Mai à 14H28

L'association Wu Wei Académie organise ce dimanche 8 mai 2022 de 9h à 12h au gymnase Daniel Narcisse un stage de sambo, avec la présence de deux champions internationaux, Laure Fournier (championne de France, d'Europe, du monde, vainqueur des jeux mondiaux et de la World Cup Kharlampiev) et Guillaume Alberti (président du comité Français de Sambo, ex responsable des équipes de France, champion du monde). Au programme, les trois formes de Sambo seront abordées (Sambo Sportif, Sambo Combat & Sambo Défense) tout au long de la matinée, relaie la ville de La Possession (Photo d'illustration DR)

