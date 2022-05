Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 41 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 06 au 08 mai 2022 permettant de relever 280 infractions dont 23 délits. Au cours du week-end, les motocyclistes de l'E.D.S.R, en appui des militaires des compagnies, ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, en vue de sécuriser le déplacement de l'ensemble des usagers de la route.(Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- Police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 10 (taux compris entre 0,78 et 1,05 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 10

- défaut de permis de conduire : 03

174 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 257 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 17

- défaut de port de casque : 07

- défaut d'équipement : 09

- défaut de contrôle technique : 15

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 10

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 07

- excès de vitesse : 09

- autres : 178

- Gendarmerie -

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R, en appui des militaires des compagnies, ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, en vue de sécuriser le déplacement de l’ensemble des usagers de la route.

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 15

NOMBRE D INFRACTIONS : 97

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 23

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 9

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 12

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 30 dont 21 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 4

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 7

NOMBRE DE VITESSES : 24 dont 11 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 6

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 3

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 6

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 11

Samedi 7 mai 2022 à 09h30, en contrôle vitesse de 08h00 à 12h00, les motocyclistes de la BMO de la Rivière ST Louis, contrôlent sur la RN1, à l'Etang-Salé, en direction de Saint-Pierre, un véhicule en grand excès de vitesse, soit 174 km/h pour une limitation de 110 km/h. Le conducteur a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire, suivi d’une mise en fourrière de son véhicule.

Samedi 7 mai de 20h00 à 23h30, les motocyclistes de la BMO de ST Benoit, appuyés des militaires de la brigade de la Plaine des Palmistes, ont mis en place un service sur le rond-point RD55/RN3 en agglomération de la commune: 12 infractions ont été relevées dont 5 conduites sous stupéfiants, 2 alcoolémies, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut de contrôle technique et 1 échappement défectueux. 7 véhicules ont fait l’objet d’une immobilisation-fourrière.

La même nuit, de 00h00 à 02h00, les militaires des BMO de ST Paul et de la Rivière ST Louis, s’étaient donnés rendez-vous, Chemin Summer, sur la commune de ST Gilles les Bains, en vue d’un service coordonné, orienté sur la recherche des conduites addictives. 10 infractions ont été constatées, dont 7 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants et 1 défaut d’assurance, ayant motivé 7 immobilisations et 2 mises en fourrières.