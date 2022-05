Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce dimanche 8 mai 2022, marque la journée mondiale de la Croix-Rouge. Organisation qui existe depuis plus de 150 ans, et qui regroupe plus de 100 000 volontaires en France, dont 600 à La Réunion (350 salariés et 250 bénévoles). En marge de cette journée, la Croix-Rouge organise du 14 au 22 mai 2022, deux journées de quête. L'objectif de ces journées de dons, permettre à la Croix-Rouge de financer l'accompagnement des personnes fragiles, l'aide alimentaire et vestimentaire, le Samu social et les formations aux gestes de premiers secours. Cette année, Maëva Fourez, jeune artiste réunionnaise, sera la marraine de l'évènement. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

