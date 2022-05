Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Mai à 11H47

Leu Tempo festival arrive et avec lui, l'exposition des oeuvres que les enfants des écoles de Saint-Leu et de Trois-Bassins ont réalisé pendant une très belle résidence d'artiste en territoire scolaire. Cette exposition s'appelle Bizarroïde! et se passe à l'Arrosoir (le petit nom de festival de l'école maternelle de Saint-Leu centre) pendant toute la durée du Tempo, informe le Séchoir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

