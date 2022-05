Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 minutes

A Saint-Pierre, les fans de kite-surf s'en donnent à coeur. A l'approche de l'hiver austral, et alors que La Réunion se trouve en inter-saison, les vagues se donnent en spectacle. L'occasion pour les kitesurfeurs de reprendre le large. Nos journalistes ont immortalisé leurs plus belles figures sur la plage qui fait face au cimetière de Saint-Pierre. (Photos et vidéos rb/www.ipreunion.com)

