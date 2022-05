À l'occasion de la Journée de l'Europe et dans le cadre du Joli mois de l'Europe, le CRIJ (Centre régional information jeunesse) Réunion, labellisé centre Europe Direct La Reunion-Mayotte organise une manifestation conviviale (labellisé Année européenne de la jeunesse) jalonnée de débat, de jeux ludiques en stands et d'échanges autour de l'Europe et de la mobilité européenne dans ses locaux le lundi 9 mai de 10h00 à 16h30. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRIJ (Photo : CRIJ Réunion)

La Journée de l’Europe célébrée comme chaque année le 09 mai en l’honneur de l’anniversaire de la " déclaration Schuman " est l’occasion pour des millions d’Européens de célébrer la paix et l'unité en Europe. En tant que centre d’information sur les questions relatives à l’Union européenne, le CRIJ Réunion organise plusieurs activités et temps d’échanges dans ses locaux, le lundi 09 mai de 10h00 à 16h30.

Tout au long de cette journée, le public pourra échanger autour de la mobilité européenne avec les partenaires présents (CNARM et Pôle emploi), mais aussi participer à des animations gratuites autour du fonctionnement de l’Union européenne avec le centre Europe Direct La Réunion-Mayotte lors de la tenue de stands. Par ailleurs, le CRAJEP Réunion coanimera avec un jeune délégué Provox (portail du dialogue structuré en France) , un débat en présence d’un groupe de jeunes sur la thématique "Ensemble pour une Europe inclusive et durable" dans le cadre du 9e cycle du dialogue structuré.

" La Journée de l’Europe et le Joli mois de l’Europe représentent une opportunité unique de parler des valeurs européennes et de débattre autour de l’avenir de l'Europe. Cet évènement prend une dimension particulière puisque l’année 2022 a été proclamée Année européenne de la jeunesse par la Commission européenne. En tant qu’acteur agissant dans le champ de la jeunesse et centre d’information sur l’Union européenne, nous tenons à mettre les jeunes à l’honneur afin qu’ils puissent s’exprimer librement sur l’UE et faire des propositions pour construire l’Europe de demain. ", explique Ludovic AIME, Référent mobilité internationale au CRIJ et Référent Europe Direct La Réunion-Mayotte.

Le Joli mois de l’Europe sera également rythmé par la mise en place d’une exposition du 09 au 13 mai dans les locaux du CRIJ et au Collège Quartier Français à Sainte-Suzanne, afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’histoire européenne et aux opportunités sociales et économiques qu’offre l’Union européenne.

Pour plus d’infos sur l’Année européenne de la jeunesse et le Joli mois de l’Europe, suivez ce lien.