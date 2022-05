BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 9 mai 2022 :



Salon de la Maison : les entreprises pas (tout à fait) à la fête

Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022 s'est tenue la 33ème édition du Salon de la Maison est ouverte au Parc des expositions de Saint-Denis. 300 exposants étaient présents. Tous espèraient remplir leur carnet de commandes dans un contexte de crise. Mais compte-tenu de "la faible affluence" constatée par les entrepreneurs, ce Salon ne devrait pas être aussi rentable que ceux des autres années

Législatives: Le Pen lance sa campagne en attaquant le "fou du roi" Mélenchon

Marine Le Pen a lancé dimanche sa campagne pour les législatives à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle est candidate à sa réélection, en ciblant Jean-Luc Mélenchon, qualifié de "fou du roi", pour avoir selon elle favorisé la réélection d'Emmanuel Macron. "La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant à Emmanuel Macron, on va peut être arrêter, maintenant... Ca a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde", a-t-elle déclaré à son arrivée dans cette municipalité RN, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle est élue députée depuis 2017.

"Etat critique stable": la résistance ukrainienne sur la ligne de front à l'est

La douzaine de soldats ukrainiens, nerveux et épuisés par les combats, serrés les uns contre les autres samedi sous un pont pour éviter les tirs d'obus russes, forment la dernière ligne de défense contre l'offensive russe à Severodonetsk, la ville détenue par Kiev la plus à l'est du pays.

Contrôles routiers : un automobiliste arrêté en excès de vitesse, soit 174 km/h pour une limitation de 110 km/h

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 41 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 06 au 08 mai 2022 permettant de relever 280 infractions dont 23 délits. Au cours du week-end, les motocyclistes de l'E.D.S.R, en appui des militaires des compagnies, ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, en vue de sécuriser le déplacement de l'ensemble des usagers de la route.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine sous le soleil

Pour ce lundi 9 mai 2022, Matante Rosina pense que le temps va continuer sur sa lancée. Le soleil devrait encore, en ce début de semaine, envahir le ciel réunionnais. C'est vrai chez vous ?