Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

L'ex-Premier ministre François Fillon a été condamné en appel ce lundi 9 mai 2022 à un an de prison ferme et trois avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs. Il était jugé en compagnie de son épouse Pénélope Fillon dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs qui avait explosé avant l'élection présidentielle de 2017. Il s'agit d'une peine plus légère qu'en première instance. (Photo AFP)

