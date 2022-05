Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les équipes du Cinépalmes et le personnel de nettoyage s'activent pour l'ouverture du Cinépalmes de Saint-Denis ce mercredi 11 mai 2022. Un nouveau complexe cinéma comprenant six salles et un restaurant, qui pourra accueillir jusqu'à 1.000 personnes. Imaz Press vous fait visiter le site, deux jours avant son ouverture au public (Photo vs/www.ipreunion.com)

