Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022 s'est tenue la 33ème édition du Salon de la Maison est ouverte au Parc des expositions de Saint-Denis. 300 exposants étaient présents. Tous espèraient remplir leur carnet de commandes dans un contexte de crise. Mais compte-tenu de "la faible affluence" constatée par les entrepreneurs, ce Salon ne devrait pas être aussi rentable que ceux des autres années (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Ce constat est fait par plusieurs entreprises réunionnaises, comme celle de Serge Mas, gérant des cuisines Schmidt. "On ne peut pas parler d’affluence. On sent un frémissement mais ce n’est pas reparti comme dans les salons qu’il y avait il y a trois ou quatre ans", constate-t-il. "C’est encore un peu mou. On a du monde mais moins qu’avant" dit-il.

Il estime la baisse de fréquentation à environ 15 %. Avec cette affluence moindre, le carnet de commandes est-il tout de même rempli ? "La situation est comme en Métropole, en raison de la situation économique les gens hésitent à faire des des achats", explique Serge Mas. "On ne peut pas dire qu’on ne vend pas, on a beaucoup de devis mais ce n’est pas l’euphorie d’avant", dit-il encore.

Le chef d'entreprise le sait bien, la cuisine est un achat important. "Tout le monde veut avoir sa cuisine mais le renouvellement ne se fait pas comme il se faisait dans les années antérieures." Pour Serge Mas, la réticence des clients vient également de la hausse des prix. "Les tarifs ont tellement augmenté... Nous sommes tributaires du transport qui a aussi énormément augmenté . Nous avons donc dû accroitre le prix de 6%." Il ajoute : "les devis étant plus élevés, cela freine certains acheteurs". Écoutez :

- Des prix en hausse –

Dans ce contexte de hausse des prix donc, les visiteurs du Salon de la Maison se sont donc fait plus rare que les années précédentes, affirment les exposants. "Il y a eu une fréquentation correcte mais ce n’est plus les belles années où les allées étaient remplies de monde", constate Stéphan Patrouix, directeur de la Maison de la Literie à Sainte-Clotilde.

Cependant, même si le public est moins nombreux, les personnes qui viennent ont souvent un projet bien réfléchi en tête. Une réalité pour Stéphan Patrouix. "On reprend en 2022 et on voit que les clients qui viennent ont un projet immédiat dans les trois à six mois à venir", explique-t-il. "Nous avons moins de passage dans les allées, moins de volumes, mais des clients qui achètent."

Acheter des matelas a un prix, mais le tarif ne semble pas freiner les clients de ce stand. "Les personnes veulent se faire plaisir en termes de canapé, de lits. Les gens investissent et montent en gamme", indique le directeur de la Maison de la Literie à Sainte-Clotilde. IL commente ensuite : on se bat avec le fabriquant pour essayer de maintenir le prix actuel mais après le salon il y aura une augmentation sur les matières premières comme le bois ou le métal", précise-t-il. Une augmentation qui se répercutera forcément sur le prix d’achat des matelas. Écoutez :

Aucun secteur ne semble épargné. L’entreprise Sun Set Piscine où travaille Mickaël Thooris, commercial, ressent également la hausse des prix. "Les gens ont des réticences avec le coût de la vie qui augmente" dit-il. Cependant, malgré cette augmentation des tarifs, l'entreprise arrive à avoir de l’activité. "Nous arrivons toujours à avoir des commandes, même si c’est moins que les années précédentes."

Pour l’entreprise de piscines, le pic a eu lieu l’année passée. "Il y a eu un gros boum, Covid oblige, car les gens ont eu des économies et voulaient être bien chez eux avec un spa ou une piscine", note-t-il. Concernant les prix, Mickaël Thooris explique que "tout a augmenté, le fret, la coque en pétrole, les matières premières. Mais on essaye d’absorber les frais pour éviter une augmentation trop élevée pour les clients". Écoutez :

- Malgré les prix, les Réunionnais commandent –

Si l’affluence au Salon de la Maison est plus faible, les Réunionnais croisés lors de cet évènement sont ravis d’être là. C’est également ce que constate les vendeurs, comme Yassine Mohamed, commercial chez Atlas. "Les Réunionnais sont contents de profiter du Salon de la Maison. Il y a plus de commandes." Pour faire profiter les clients, la marque essaye de garder des prix attractifs. Écoutez :

"Nous essayons au mieux de garder nos prix pour faire profiter les personnes de tarifs intéressants malgré la crise", explique Yassine Mohamed. Cette 33ème édition du Salon de la Maison est, comme le décrit le commercial, "l’occasion pour les entreprises de se relever après la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. C’est le salon du renouveau", conclut-il avec le sourire.

- 90.000 visiteurs au Salon de la Maison -

La 33ème édition du Salon de la Maison a touché à sa fin dimanche 8 mai 2022, après neuf jours bien remplis. Cette année, se sont 90.000 personnes qui ont foulé les allées du Salon de la Nordev à Saint-Denis. Une fréquentation en baisse par rapport à l'année 2019. Pour rappel, en 2020, la Salon n'avait eu lieu en raison de la crise sanitaire. Reporté en octobre 2021, 52.000 visiteurs s'étaient déplacés.

"Un Salon marqué de bonne humeur, de plaisir de se retrouver et de retrouver sa vie d’avant", note Mickaël Martin, directeur de la Nordev. "Le fait de ne plus avoir de masque, de retrouver le Salon sur une configuration presque normale, tout le monde était heureux", ajoute-t-il.

