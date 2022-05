BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 mai 2022 :



- Disparition à Paris : Mya a pu retrouver sa fille saine et sauve

- Tresta Star : pas de démantèlement du navire avant le milieu de l'année

- Crash de la Yemenia : les conditions d'approche et manoeuvres des pilotes en question

- Le prochain album de Saodaj annoncé pour septembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver est à nos portes

Disparition à Paris : Mya a pu retrouver sa fille saine et sauve

Depuis samedi 7 mai 2022, Mya, une mère de famille saint-pierroise passe par toutes les émotions. Elle devait récupérer sa fille de 14 ans, samedi matin, à Pierrefond, mais cette dernière se serait laissée convaincre de quitter l'aérogare de Charles-de-Gaulle par un couple d'inconnus. La maman ne pouvait suivre les tribulations de sa fille qu'à distance, d'un appartement de Bobigny, au commissariat, en passant par un foyer d'aide à l'enfance. Elle a imaginé le pire et a fini par prendre un avion pour Paris. Aujourd'hui, Mya et sa fille ont pu être réunies

Tresta Star : pas de démantèlement du navire avant le milieu de l'année

Après la dépollution du Tresta Star, toujours échoué au Tremblet, vient le temps du démantèlement. Une étape longue, qui n'a même pas encore commencé, révèle le préfet Jacques Billant. Celui-ci attend les scénarios que vont lui proposer l'armateur et les assureurs du bateau courant mai, pour un début des travaux espéré à la moitié de l'année.

Crash de la Yemenia : les conditions d'approche et manoeuvres des pilotes en question

Des conditions d'approche "dégradées" et des manoeuvres de pilotage "manifestement" fatales: le tribunal s'est penché sur les instants qui ont précédé le crash de l'avion de la Yemenia Airlines au large des Comores en 2009, tuant 152 personnes, lundi au premier jour du procès à Paris.

Le prochain album de Saodaj annoncé pour septembre

Le maloya nomade de Saodaj prend de "L'Az". Porté par la charismatique chanteuse Marie Lanfroy, le maloya nomade de Saodaj a pris le temps de mûrir. L'album " Laz " dont quelques morceaux ont été dévoilés en avant-première à l'occasion d'un show-case au Kabardock le 6 mai dernier, sortira au mois de septembre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver est à nos portes

Matante Rosina se dit que l'hiver austral est à nos portes pour ce mardi 10 mai 2022. Ciel bleu et températures en baisse au programme au lever du jour. Dans la journée, le mercure du thermomètre remonte un peu avec le soleil. Dans l'après-midi, les nuages se forment dans les Hauts de l'île. Le vent souffle en rafales du côté de l'ouest et de l'est de l'île.