L'association Prix du 20 Désamb, qui milite pour valoriser la culture réunionnaise et les talents péi, a choisi cette journée du 10 mai pour lancer sa sixième édition de son challenge. Un jour qui marque la commémoration du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Un riz sofé et un maloya ont été organisés tôt le matin au Cap La Source à Grands Bois, sur la commune de Saint-Pierre. (Photo mm/www.ipreunion.com)

