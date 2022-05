Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Dans le cadre des élections à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) qui se tiennent jusqu'au 17 mai, le groupement Union Péi, qui présente une liste et les sociétés gérées par le groupe SFER, indique avoir déposé une plainte à l'encontre de La Poste. Le groupement soupçonne des vols en raison de plus de 200 enveloppes de vote manquantes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

